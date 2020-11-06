Барнс: Жота не сможет играть в «Барсе» или «Реале» так, как в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Барнс высказался по поводу новобранца красных Диогу Жоты.



«Клопп покупает игроков, которые подходят его системе. Если Жота перейдёт в другой клуб, он не сможет делать то, что делает сейчас в «Ливерпуле». Это касается и Мане, и Салаха.



Клопп не превращает их в хороших игроков, они и так ими являются. Просто система и стиль немца подходят этим футболистам.



Если, например, Жота перейдёт в «Барселону» или мадридский «Реал», он не будет забивать там много голов или играть так же, как на «Энфилде». «Ливерпуль» этого и хочет – находить футболистов, которые подходят их системе,"– сказал Барнс в интервью Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Жота провёл пять игр, в которых отличился трижды. В Лиге чемпионов на счету португальского вингера четыре гола в трёх матчах.

В воскресенье, 8 ноября, состоится центральная игра 8-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Начало матча — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.