«Сочи» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 6 ноября, стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги. В Сочи на стадионе «Фишт» «Сочи» будет принимать «Уфу». Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Опубликованы стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Пруцев, Юсупов, Жоаозиньо, А. Заболотный.

Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Цаллагов, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, Немченко, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер, Алибеков, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Сысуев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. В бригаду войдут ассистенты Алексей Ширяев и Денис Березнов. Резервный рефери — Олег Соколов.



«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 13 матчах. «Уфа» располагается на последнем, 16-м месте. В 13 матчах уфимцы набрали всего шесть очков. Ранее в клубе из Башкирии сменился главный тренер, команду возглавил Рашид Рахимов, «Уфу» покинул «Вадим Евсеев.



В минувшем сезоне команды дважды сыграли вничью. Матч, проходивший в Уфе, закончился со счётом 1:1. В Сочи команды сыграли со счётом 0:0.