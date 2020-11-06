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На матч «Химки» — «Рубин» не пустят зрителей

На матч «Химки» — «Рубин» не пустят зрителей
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Химок» сообщила, что на матч 14-го тура РПЛ с «Рубином», который будет проходить 8 ноября, не пустят зрителей. Решение о закрытии трибун принято из-за того, что власти Подмосковья ввели дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Матч «Химки» —«Рубин» начнётся в 14:00 мск.

«В Подмосковье продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим матч 14-го тура РПЛ между «Химками» и «Рубином» пройдёт без присутствия зрителей.

Аккредитованные представители СМИ, как и ранее, смогут работать на матче в соответствии с ограничениями Роспотребнадзора, соблюдением социальной дистанции и санитарных норм», – говорится в сообщении «Химок» на официальном сайте клуба.

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