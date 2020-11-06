39-летний Златан Ибрагимович — лучший игрок Серии А в октябре

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был удостоен звания самого ценного игрока октября в Серии A, сообщает официальный сайт лиги. Вручение награды состоится 8 ноября, перед матчем «Милан» — «Верона».

В текущем сезоне Ибрагимович в четырёх матчах Серии А забил уже семь мячей и отдал одну результативную передачу. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 16 очков. Швед уже заявил, что может задержаться в миланском клубе ещё на один сезон. По словам Ибрагимовича, всё будет зависеть от его формы.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Удинезе» (2:1) 39-летний шведский форвард забил гол в падении через себя. Этот мяч стал победным для хозяев.

Ранее Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции, однако главный тренер команды Янне Андерссон опроверг эту информацию.