Гвардиола: «Ливерпуль» — главный фаворит в борьбе за титул АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 8-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»оценил шансы обеих команд на чемпионство.
«Ливерпуль» – главный фаворит. Учитывая последствия пандемии, этот сезон будет отличаться от предыдущего. В английской Премьер-лиге много команд топ-уровня.
Важно остаться в борьбе за титул до последних пяти или десяти игр сезона. Надеюсь, мы будем в гонке. Нам важно выиграть чемпионат. Без разницы, сколько очков для этого потребуется. Иногда получается набрать больше баллов, иногда – меньше.
В сезоне 2017/2018 мы набрали 100 очков. Может, в этом и не было необходимости, но мы сделали это.
Всё, что мы можем сделать сейчас, – сконцентрироваться на себе и на тех улучшениях, которые необходимы нашей команде для победы", – приводит слова Гвардиолы BBC.
Центральная игра 8-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 8 ноября. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.
- 6 ноября 2020
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