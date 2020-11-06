Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: «Ливерпуль» — главный фаворит в борьбе за титул АПЛ

Гвардиола: «Ливерпуль» — главный фаворит в борьбе за титул АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 8-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»оценил шансы обеих команд на чемпионство.

«Ливерпуль» – главный фаворит. Учитывая последствия пандемии, этот сезон будет отличаться от предыдущего. В английской Премьер-лиге много команд топ-уровня.

Важно остаться в борьбе за титул до последних пяти или десяти игр сезона. Надеюсь, мы будем в гонке. Нам важно выиграть чемпионат. Без разницы, сколько очков для этого потребуется. Иногда получается набрать больше баллов, иногда – меньше.

В сезоне 2017/2018 мы набрали 100 очков. Может, в этом и не было необходимости, но мы сделали это.

Всё, что мы можем сделать сейчас, – сконцентрироваться на себе и на тех улучшениях, которые необходимы нашей команде для победы", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Центральная игра 8-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 8 ноября. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.

«Манчестер Сити» проваливается на старте сезона. Виноваты Гвардиола, психология и травмы
И да, Зинченко пока остается.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020