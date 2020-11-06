Шюррле: слишком близко принимал к сердцу то, что обо мне говорили

Бывший полузащитник «Боруссии» Дортмунд и московского «Спартака» Андре Шюррле, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона, рассказал о влиянии негатива на игру.

«Теперь я уже могу признаться: всё, что обо мне писали и говорили, я слишком близко принимал к сердцу. Если отзывы были хорошими, я верил, что являюсь лучшим. Если же отзывы были плохими, то этот негатив загонял в яму.

Я до сих пор не смог полностью освободиться из этого капкана. Но уже есть прогресс, я готов прощать журналистов, хотя раньше не мог. Я научился обращать эмоции в свою пользу. Сейчас я встаю рано утром, принимаю холодный душ, делаю зарядку или медитирую. А потом просыпаются моя жена и дочь, тогда мы планируем наш день», — цитирует Шюррле Bild am Sonntag.