Самуэль Юмтити может провести вторую часть сезона в «Лионе»
Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перейти в «Лион» на правах аренды, сообщает Todofichajes.com.
По информации источника, Юмтити не входит в планы главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана. Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Договорённость будет оформлена в ближайшее время.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе), в которых получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Пари Сен-Жермен» также рассматривал кандидатуру Юмтити, но отказался от трансфера из-за хронических проблем игрока с левым коленом.
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