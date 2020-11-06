Самуэль Юмтити может провести вторую часть сезона в «Лионе»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перейти в «Лион» на правах аренды, сообщает Todofichajes.com.

По информации источника, Юмтити не входит в планы главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана. Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Договорённость будет оформлена в ближайшее время.

Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе), в которых получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

«Пари Сен-Жермен» также рассматривал кандидатуру Юмтити, но отказался от трансфера из-за хронических проблем игрока с левым коленом.