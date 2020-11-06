Клопп: не думаю, что мы играем по-другому на выезде в сравнении с матчами на «Энфилде»

8 ноября состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».



Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос о разнице результатов красных в домашних и выездных встречах.



«Мы любим играть на „Энфилде“. Это наш дом, замечательное место. Конечно, это важный момент, но я не думаю, что мы играем по-другому на выезде в сравнении с матчами на „Энфилде“. Нет такого, что дома мы активно атакующая команда, а на выезде — глубоко обороняющаяся», — приводятся слова тренера на официальном сайте «Ливерпуля».



Центральный матч 8-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 8 ноября. Начало — в 19:30 мск. После семи туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 16 очками. «Горожане» (11) — на 10-м месте.