Аршавин: после получения должности в «Зените» мне стало сложнее говорить о клубе в эфире

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что ему тяжело критиковать игру петербургской команды в эфире «Матч ТВ» после того, как он был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам.

«Я сотрудник „Зенита“ уже почти два года. Когда Сергей Александрович (Фурсенко) брал меня на работу, я уже договорился с (Натальей) Билан. Документы с „Зенитом“ я подписал уже потом. При подписании я сказал, что хочу работать на „Матч ТВ“ и оставляю за собой право говорить всё, что думаю, иначе зачем я там нужен. Сергей Александрович согласился, с тех пор других инструкций от нынешнего президента не было.

После того как я возглавил отдел юношеского футбола, мне, честно говоря, стало сложнее говорить о «Зените», потому что когда я был советником, Семака практически не встречал и не приезжал на базу. Сейчас мне это нужно делать. С Сергеем Богдановичем у нас уже было несколько разговоров, поэтому я понимаю, что теперь не могу говорить всё, что захочу. Я уже реже появляюсь на «Матч ТВ». Может быть, со временем это вообще отпадёт", — сказал Аршавин в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".