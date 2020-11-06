Аршавин рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Кубани» и «Кайрате»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему в своё время он решил продолжить карьеру в краснодарской «Кубани» и казахстанском «Кайрате».
«В „Кубань“ пошёл, потому что Дмитрий Валерьевич (Хохлов) позвал, а в „Кайрат“ — потому что знал президента клуба. Я нисколько не жалею.
«Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. То время, которое я провёл в Алма-Ате, было крутое. На некоторых стадионах там условия как в детско-юношеском футболе, в раковинах мылись. И поля искусственные там ужасные. Пригласят ли меня на празднование чемпионства? Даже если пригласят, я вряд ли поеду", — сказал Аршавин в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
За «Кубань» Андрей выступал в 2015 году. Цвета «Кайрата» Аршавин защищал с 2016 по 2018-й.
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