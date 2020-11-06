Аршавин рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Кубани» и «Кайрате»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему в своё время он решил продолжить карьеру в краснодарской «Кубани» и казахстанском «Кайрате».

«В „Кубань“ пошёл, потому что Дмитрий Валерьевич (Хохлов) позвал, а в „Кайрат“ — потому что знал президента клуба. Я нисколько не жалею.

«Кайрат» стал чемпионом впервые за 16 лет. То время, которое я провёл в Алма-Ате, было крутое. На некоторых стадионах там условия как в детско-юношеском футболе, в раковинах мылись. И поля искусственные там ужасные. Пригласят ли меня на празднование чемпионства? Даже если пригласят, я вряд ли поеду", — сказал Аршавин в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".

За «Кубань» Андрей выступал в 2015 году. Цвета «Кайрата» Аршавин защищал с 2016 по 2018-й.