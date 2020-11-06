Дядя Надаля поддержал кандидата в президенты «Барселоны» Фонта

Тони Надаль, бывший тренер и дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поддержал кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта. В случае победы Фонта Тони Надаль может войти в правление клуба.

Фонт считается фаворитом президентской гонки. Сами выборы состоятся не раньше марта 2021 года. Ранее президентский пост покинул Хосеп Мария Бартомеу, которому правление выразило вотум недоверия.

Как сообщает Daily Mail, в случае победы Фонта Надаль возглавит новый отдел. Его задачей будет продвижение ценностей честного спорта у юных атлетов.

Брат Тони, Мигель Анхель Надаль, провёл более 200 матчей за «Барселону». Защитник играл за команду вместе с Рональдом Куманом, который сейчас является главным тренером каталонцев. Примечательно, что Рафаэль Надаль является известным поклонником «Реала».