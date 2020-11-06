«Брайтон» — «Бёрнли»: составы команд на матч 8-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Бёрнли» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Брайтон»: Райан, Уэбстер, Уайт, Лампти, Бёрн, Велтман, Гросс, Биссума, Лаллана, Мопе, Уэлбек.
Запасные: Стил, Бернардо, Мак Аллистер, Проппер, Альсате, Коннолли, Джаханбакш.
"Бёрнли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Ч. Тейлор, Браунхилл, Брэйди, Вествуд, Макнил, Барнс, Вуд.
Запасные: Пикок-Фаррел, Лонг, Данн, Выдра, Гудмундссон, Дж. Родригес, Томпсон.
«Чайки» набрали 5 очков и занимают промежуточное 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли», имея игру в запасе, (1), — на 20-м месте.
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