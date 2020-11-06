«Динамо» и Московский метрополитен представили карту «Тройка» в дизайне бело-голубых
Футбольный клуб «Динамо» и Московский метрополитен представили карту «Тройка» в эксклюзивном клубном дизайне. В продаже – с 6 ноября, сообщает пресс-служба клуба.
Дизайн динамовской «Тройки» выполнен в соответствии с сезонной кампанией клуба, слоган которой «Сила в движении». Слоган одинаково справедлив и для футбола, и для пассажиров метрополитена. В рамках сотрудничества выпущено 10 тыс. карт. Приобрести клубную «Тройку» можно в интернет-магазине dynamoshop.ru, в точках продаж атрибутики на «ВТБ Арене» в дни домашних матчей, в сувенирных магазинах метрополитена, на стойках «Живое общение», а также в интернет-магазине shop.mosmetro.ru.
Ближайшую домашнюю встречу «Динамо» проведёт с «Локомотивом» 8 ноября. Начало — в 19:00 мск.
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