Эдин Джеко заразился коронавирусом

Форвард «Ромы» Эдин Джеко сообщил, что заразился коронавирусом. Нападающий объявил об этом в своём «инстаграме».

«Всем привет. К сожалению, результаты моего теста на коронавирус были положительными. Как вы понимаете, мне теперь придётся находиться на карантине.

Хочу сообщить, что у меня нет симптомов болезни. Мне придётся несколько дней находиться на самоизоляции вдали от моих партнёров по команде. Но мои мысли и сердце будут с командой», — написал Джеко в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» форварда «Ромы».

«Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков в шести матчах. В матче 7-го тура Серии А «Рома» сыграет в гостях с «Дженоа». Этот матч состоится 8 ноября.