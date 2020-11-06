Куман: «Барселоне» нельзя зацикливаться на критике

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о проблемах команды. Голландский специалист заявил, что критика не помогает «Барселоне» добиваться успеха.
«Нам нужно набрать три очка в следующем матче, они немного успокоят ситуацию. Но не уверен, что даже в случае победы все успокоятся. В этом клубе всегда происходит такое. Могу справиться с критикой, но нельзя зацикливаться на ней. Сезон длинный, нам нужно идти от матча к матчу.
Нужно провести хороший матч с «Бетисом», прибавить в игре в обороне по сравнению с тем, как мы действовали в Лиге чемпионов с «Динамо», — приводит слова Кумана Daily Mail.
«Барселона» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, набрав восемь очков в шести матчах. Каталонцы не побеждают в Примере в четырёх последних матчах. В следующем матче «Барселона» 7 ноября дома встретится с «Бетисом».
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