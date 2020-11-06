«Динамо» уведомило РПЛ о результатах тестирования на коронавирус

«Динамо» уведомило Российскую Премьер-Лигу о результатах тестирования на коронавирус футболистов и членов команды.
«Динамо» уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведённого 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь «Динамо» Антон Шунин был изолирован от команды», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Ранее сообщалось, что у Шунина был получен сомнительный результат теста на коронавирус. Отмечалось, что голкипер чувствует себя хорошо. Напомним, Шунин был вызван в национальную команду на товарищеский матч со сборной Молдавии, который пройдёт 12 ноября, а также на игры Лиги наций с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
В текущем сезоне РПЛ Шунин провёл в составе «Динамо» 13 матчей, в которых пропустил 10 голов и получил одну жёлтую карточку.
- 6 ноября 2020
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