Артета: «Арсенал» должен забивать 100 голов за сезон, чтобы претендовать на чемпионство

На предматчевой пресс-конференции перед домашней игрой 8-го тура АПЛ с «Астон Виллой» главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, в чём, по его мнению, необходимо прибавить «канонирам».



Артета считает, что его команде нужно забивать 90–100 голов за сезон, чтобы можно было бросить вызов лидирующим в последнее время клубам и бороться за чемпионство в английской Премьер-лиге.



«Чтобы быть лучшей командой, вы должны забить 90–100 голов, если вы хотите конкурировать с лучшими. Это вызов для нас. Именно в этом компоненте мы должны прибавить, что поможет нам стать лучше», — приводит слова испанца официальный сайт «пушкарей».



Матч «Арсенала» с «Астон Виллой» состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало — в 22:15 мск.

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