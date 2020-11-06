Защитник «Челси» Чилвел: поговорите с кем-нибудь, если вы боретесь с депрессией

Защитник «Челси» Бен Чилвел рассказал, что разговоры о его психическом здоровье очень помогли во время весеннего карантина, введённого из-за вспышки пандемии COVID-19.
23-летний защитник сборной Англии посоветовал всем, кто борется с психическим нездоровьем, не держать свои переживания в себе, а обратиться к кому-нибудь за помощью.
«Психическое здоровье — это очень важная вещь, особенно в данный момент, когда продолжаются ограничения из-за коронавируса. В «Челси» есть психолог, за помощью к которому обращаются многие игроки.
Я просто подумал, что если многие партнёры по команде разговаривают с ним, то, может быть, и мне стоит просто пойти и поговорить о своих переживаниях. И в итоге это мне очень помогло.
Если вы боретесь и чувствуете, что находитесь в одиночестве, тогда поговорите с кем-то, будь то друг, член семьи или кто-то другой», — сказал защитник в интервью BBC.
В нынешнем сезоне АПЛ Чилвел уже провел четыре матча за «Челси» и даже успел отметиться забитым мячом в своём дебютном матче с «Кристал Пэлас» (4:0). Следующий матч «аристократы» проведут завтра, 7 ноября. Это будет игра 8-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.
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