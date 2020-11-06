Рашид Рахимов: результат матча с «Сочи» закономерный, «Уфа» ни в чём не уступала

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 1:1, уфимцы забили ответный мяч с пенальти в концовке.

«По игре результат закономерный. Мы ни в чём не уступали. Достаточно грамотно играли во многих ситуациях. К сожалению, исполнять некоторые моменты нам пока сложно. Но очень важное очко. Думаю, что оно должно придать уверенности команде. Было очень важно перед паузой добиться положительного результата, набрать очки. В концовке был эпизод — могли и второй забить, поэтому давайте оттолкнёмся от того, что результат закономерный и нормальный. Будем двигаться дальше», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» набрал 23 очка и остался на шестом месте в таблице. «Уфа» (7) — на 15-м месте.