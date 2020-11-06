Мурзагулов — о матче с «Сочи»: не было сомнений в пенальти, иначе был бы скандал

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал итоги матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).
«Я с оптимизмом смотрю в будущее. Мы с проблемами, которые сейчас есть, набираем футболистов и играем на равных с командой, которая претендует на еврокубки. С учётом того, что Рашид Рахимов и менеджмент поработают с кадрами, весной мы напомним об «Уфе», которая сама претендовала на еврокубки.
Сегодня в целом всё было хорошо, за исключением ряда эпизодов. Тот гол, который мы пропустили, был абсолютно случаен, и больше хороших моментов у ворот «Сочи» не было ни одного. Наш гол на этом фоне выглядел абсолютно логичным: у нас была острая атака, и не одна, и эта передача шла сразу на двоих игроков, которые должны были замыкать.
Одного из них сбили грубым ударом сзади, мне это было видно сразу, и у меня не было ни малейших сомнений, что будет пенальти, иначе был бы скандал», — цитирует Мурзагулова ТАСС.
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