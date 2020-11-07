Анчелотти: Пикфорд должен перестать чрезмерно думать и больше полагаться на свои инстинкты

7 ноября в матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался насчёт вратаря «ирисок» и сборной Англии Джордана Пикфорда.
«У меня нет никаких сомнений, что в будущем Джордан будет становиться только лучше. Он знает, что делать завтра. У него хорошая психика, я не хочу её менять. Я думаю, что иногда он ошибался, потому что слишком много думал.
Пикфорд совершает фантастические сейвы, потому что его реакция действительно великолепна. Иногда он допускает некоторые ошибки, но он все ещё молодой вратарь с большим потенциалом.
У меня были фантастические молодые вратари, такие как Джанлуиджи Буффон и другие, которые повышали свой уровень после допущенных ими ошибок. Джордан должен больше использовать свой инстинкт», — приводит слова итальянского специалиста BBC.
Игра «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» начнётся 7 ноября в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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