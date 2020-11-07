Ошибка защитника «Уфы» и пенальти в ворота «Сочи» — в видеообзоре встречи 14-го тура РПЛ

«Сочи» принимал «Уфу» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась вничью — 1:1.



Счёт был открыт лишь во втором тайме. На 53-й минуте грубую ошибку допустил защитник гостей Алексей Никитин — он замешкался и потерял мяч возле собственной штрафной, Сергей Терехов сыграл на перехвате, под углом выскочил один на один и пробил мимо Александра Беленова.



На 83-й минуте Вячеслав Кротов упал в штрафной после контакта с Иваном Миладиновичем. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота «Сочи». Комнен Андрич аккуратно пробил в нижний угол ворот, Джанаев не угадал и завалился в противоположную сторону.



Таким образом, «Сочи» набрал 23 очка и остался на шестом месте в таблице. «Уфа» (7) — на 15-м месте.

Мурзагулов — о матче с «Сочи»: не было сомнений в пенальти, иначе был бы скандал