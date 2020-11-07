Рюдигер извинился за лайк поста Хабиба

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер извинился за то, что лайкнул пост чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
В первом посте Хабиб опубликовал фото президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком обуви на лице политика и текстом на русском языке.
Во втором посте Нурмагомедов объяснил свои оскорбления в адрес президента Франции, написав среди прочего следующее: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».
«Это была ошибка. Конечно, не нужно лайкать посты, написанные на языках, которые ты вообще не понимаешь.
Я отвергаю любые формы насилия, поэтому хочу дистанцироваться от подобного контента. Если в моей жизни и есть главная тема, то это борьба с насилием и расизмом, которые я тоже испытал на себе. Поверьте, я буду и дальше идти по этому пути от всего сердца.
Прошу прощения за лайк, я уже убрал его. Конечно, я вообще не поддерживаю такие призывы, как в этом посте», – сказал Рюдигер в интервью Bild.
Следующий матч «аристократы» проведут сегодня, 7 ноября. Это будет игра 8-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.
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