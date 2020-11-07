«Саутгемптон» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Только что завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкасл Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Че Адамс. 24-летний англичанин откликнулся на передачу вингера Тео Уолкотта и в касание переправил мяч в ворота Карла Дарлоу.



Окончательный счёт в матче установил шотландец Стюард Армстронг. 28-летний полузащитник хозяев подкараулил ошибку игроков «сорок» у собственной штрафной и неотразимо пробил в левый от вратаря угол ворот.



«Святые» набрали 16 очков и стали промежуточными лидерами турнирной таблицы АПЛ. Это случилось впервые с 1988 года. «Сороки» (11) — на 11-м месте.