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«Саутгемптон» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Саутгемптон» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Футбол / Англия 0

Только что завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкасл Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Че Адамс. 24-летний англичанин откликнулся на передачу вингера Тео Уолкотта и в касание переправил мяч в ворота Карла Дарлоу.

Окончательный счёт в матче установил шотландец Стюард Армстронг. 28-летний полузащитник хозяев подкараулил ошибку игроков «сорок» у собственной штрафной и неотразимо пробил в левый от вратаря угол ворот.

«Святые» набрали 16 очков и стали промежуточными лидерами турнирной таблицы АПЛ. Это случилось впервые с 1988 года. «Сороки» (11) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
06 ноября 2020, пятница. 23:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Адамс – 7'   2:0 Армстронг – 82'
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