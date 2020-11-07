Павар пропустит матч с дортмундской «Боруссией»
Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар пропустит центральный матч седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», сообщает Sport Bild.
Причина — травма, характер которой неизвестен. Изначально главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик допускал возможность участия Павара в игре, однако вечером 6 ноября стало известно, что игрок не полетел в Дортмунд.
Кроме Павара в игре не примут участие защитники «Баварии» Никлас Зюле, Тянги Ньянзу и Альфонсо Дэвис.
Бенжамен Павар перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба, «Штутгарта» в 2019 году. В составе мюнхенцев француз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции.
Флик: матч «Баварии» и «Боруссии» будет смотреть весь мир
Рекомендуем вам
- 7 ноября 2020
-
05:01
-
04:04
-
03:46
-
02:44
-
01:45
-
01:34
-
01:06
-
00:54
-
00:53
-
00:39
-
00:30
-
00:25
-
00:17
-
00:03
- 6 ноября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:21
-
23:21
-
23:10
-
22:59
-
22:56
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:05
-
21:51
-
21:44
-
21:35
-
21:24
-
21:19
-
21:15
-
21:09
-
20:53
-
20:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам