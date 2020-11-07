Павар пропустит матч с дортмундской «Боруссией»

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар пропустит центральный матч седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», сообщает Sport Bild.

Причина — травма, характер которой неизвестен. Изначально главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик допускал возможность участия Павара в игре, однако вечером 6 ноября стало известно, что игрок не полетел в Дортмунд.

Кроме Павара в игре не примут участие защитники «Баварии» Никлас Зюле, Тянги Ньянзу и Альфонсо Дэвис.

Бенжамен Павар перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба, «Штутгарта» в 2019 году. В составе мюнхенцев француз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции.