Жерар Пике готов помочь профинансировать ремонт стадиона «Камп Ноу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике готов помочь в финансировании ремонта стадиона «Камп Ноу», сообщает Daily Mail со ссылкой на Radio Marca.
Испанец выразил готовность помочь в проекте реконструкции арены и может выступить в качестве посредника между клубом и другими компаниями, желающими финансировать проект, а также проявил интерес к аутсорсинговым проектам.
33-летний Пике продлил контракт до 20 июня 2024 года, а пункт о его выкупе составляет € 500 млн. Продление контракта возможно при условии, что игрок проведёт определённое количество матчей в сезоне-2021/2022. Также он пошёл навстречу каталонскому клубу и стал четвёртым игроком, с которым «Барселона» договорилась о снижении зарплаты.
Ранее сообщалось, что футболисты Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле оказались единственными игроками «Барселоны», кто согласился на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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