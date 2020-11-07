Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жерар Пике готов помочь профинансировать ремонт стадиона «Камп Ноу»

Жерар Пике готов помочь профинансировать ремонт стадиона «Камп Ноу»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике готов помочь в финансировании ремонта стадиона «Камп Ноу», сообщает Daily Mail со ссылкой на Radio Marca.

Испанец выразил готовность помочь в проекте реконструкции арены и может выступить в качестве посредника между клубом и другими компаниями, желающими финансировать проект, а также проявил интерес к аутсорсинговым проектам.

33-летний Пике продлил контракт до 20 июня 2024 года, а пункт о его выкупе составляет € 500 млн. Продление контракта возможно при условии, что игрок проведёт определённое количество матчей в сезоне-2021/2022. Также он пошёл навстречу каталонскому клубу и стал четвёртым игроком, с которым «Барселона» договорилась о снижении зарплаты.

Ранее сообщалось, что футболисты Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле оказались единственными игроками «Барселоны», кто согласился на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Жерар Пике: было очевидно, что «Барселона» в упадке. С каждым годом становилось хуже
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020