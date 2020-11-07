Куман ответил на критику Хоакина

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на критику со стороны полузащитника «Бетиса» Хоакина. Ранее 39-летний хавбек рассказал, что не взял бы Кумана на работу даже в качестве обслуживающего персонала.

«Я понимаю, что это интересная тема для нас, но я не хочу вдаваться в неё. Если он хочет поговорить больше, это его проблема. Я вовлечён в игру и не вникаю в отдельные вещи или вещи из прошлого. Мы знаем, что он хорошо говорит», — приводит слова Кумана Daily Mail.

На момент назначения Кумана в 2007 году «Валенсия» шла на 4-м месте в чемпионате Испании, но под руководством нидерландского специалиста результаты команды ухудшились. В апреле 2008 года «Валенсия» со счётом 1:5 уступила «Атлетику» и опустилась на 16-е место в турнирной таблице — в двух очках от зоны вылета, после чего Куман был уволен. При этом он сумел выиграть с «Валенсией» Кубок Короля, переиграв в финале со счётом 3:1 «Хетафе».