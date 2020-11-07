Врач «Лацио»: у всей команды отрицательные результаты на коронавирус

Менеджер по здравоохранению «Лацио» Иво Пульчини сообщил о результатах очередного тестирования команды на коронавирус.
«Вся команда сдала молекулярные тесты, и они оказались отрицательными. Команда в полном составе доступна Симоне Индзаги уже завтра», — приводит слова Пульчини Football Italia.
Ранее сообщалось, что в римском «Лацио» диагностированы три новых случая заражения коронавирусом. Фамилии футболистов не сообщаются. Напомним, ранее в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов из-за положительных результатов тестов на COVID-19 не полетели нападающий Чиро Иммобиле, полузащитник Лукас Лейва и вратарь Томас Стракоша. Они приняли участие в последней тренировке команды перед вылетом, однако в Россию не отправились.
Согласно отчёту, сейчас с командой не тренируются Иммобиле, Лейва, Стракоша, Джаван Андерсон и Мануэль Лаццари.
Следующий матч римляне проведут с чемпионом Италии — «Ювентусом» завтра, 8 ноября. Начало — в 14:30 мск. С «Зенитом» «Лацио» сыграет 24 ноября. Начало — в 23:00 мск.
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