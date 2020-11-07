Тьерри Анри: Лионель Месси не тот парень, которого нужно критиковать

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри отреагировал на критику форварда Лионеля Месси за неубедительную игру в нынешнем сезоне.
«Когда я вижу, что люди говорят о Месси, я смеюсь… люди забывают, что в прошлом месяце он поехал играть в Эквадор, а затем играл в Боливии, где даже ходить нельзя! Игроки из Европы теряют там сознание. Люди забывают, что мы не машины. Я понимаю, что вам нужно рассказывать истории, но не об этом парне. Серьёзно. Я играл с Лео, это не тот парень, которого нужно критиковать. Лионель Месси заслуживает счастья. Сколько радости он доставляет людям. Он один из немногих игроков, которые заставляют меня двигаться», — приводит слова Анри CBSsports.
Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. В минувшее трансферное окно аргентинец хотел покинуть клуб, однако позже решил остаться. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2021 года.
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