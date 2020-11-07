Новый судейский скандал в РПЛ, конфликт Рамоса и Хакими в Лиге чемпионов. Главное к утру

Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже, в РПЛ новый судейский скандал, конфликт Рамоса и Хакими в Лиге чемпионов УЕФА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
2. «Обязательно напишем жалобу». Гендиректор «Сочи» — о судействе в матче с «Уфой».
3. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже.
4. Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Премьер-лиги.
5. Уткин отреагировал на слова Дзюбы о неумении российских болельщиков поддерживать своих.
6. ЦСКА в Афинах обыграл «Панатинаикос».
7. «Перестань кричать как крыса». Конфликт Рамоса и Хакими в матче ЛЧ попал на камеру.
8. Маурисио Почеттино дважды отказал «Барселоне» ради работы в «Манчестер Юнайтед».
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