Новый судейский скандал в РПЛ, конфликт Рамоса и Хакими в Лиге чемпионов. Главное к утру

Медведев вышел в полуфинал турнира в Париже, в РПЛ новый судейский скандал, конфликт Рамоса и Хакими в Лиге чемпионов УЕФА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ.

2. «Обязательно напишем жалобу». Гендиректор «Сочи» — о судействе в матче с «Уфой».

3. Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже.

4. Президент РПЛ Прядкин выступил против создания европейской Премьер-лиги.

5. Уткин отреагировал на слова Дзюбы о неумении российских болельщиков поддерживать своих.

6. ЦСКА в Афинах обыграл «Панатинаикос».

7. «Перестань кричать как крыса». Конфликт Рамоса и Хакими в матче ЛЧ попал на камеру.

8. Маурисио Почеттино дважды отказал «Барселоне» ради работы в «Манчестер Юнайтед».