Евгений Ловчев: любые мастера в какой-то момент заводятся, а «Зениту» не хватает чего-то
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».
«Не отдаю преимущество «Зениту» в предстоящем матче. Когда питерцы купили Барриоса, Ракицкого и Азмуна, изменилась игра команды. Они полетели и стали чемпионами России. Потом Малкома берут, Ловрена и Вендела. Казалось, ну вот сейчас еще добавят, а нет. Можно додумывать, что они выиграли чемпионат и кубок, теперь немного расслабились. Но любые мастера в какой-то момент все равно заводятся и на классе играют. А здесь не хватает чего-то», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 8 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.
Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ
Рекомендуем вам
- 7 ноября 2020
-
09:42
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:00
-
08:25
-
08:07
-
07:52
-
07:38
-
07:09
-
06:55
-
06:32
-
06:15
-
05:55
-
05:39
-
05:01
-
04:04
-
03:46
-
02:44
-
01:45
-
01:34
-
01:06
-
00:54
-
00:53
-
00:39
-
00:30
-
00:25
-
00:17
-
00:03
- 6 ноября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:21
-
23:21
-
23:10
-
22:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам