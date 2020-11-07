Евгений Ловчев: любые мастера в какой-то момент заводятся, а «Зениту» не хватает чего-то

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».



«Не отдаю преимущество «Зениту» в предстоящем матче. Когда питерцы купили Барриоса, Ракицкого и Азмуна, изменилась игра команды. Они полетели и стали чемпионами России. Потом Малкома берут, Ловрена и Вендела. Казалось, ну вот сейчас еще добавят, а нет. Можно додумывать, что они выиграли чемпионат и кубок, теперь немного расслабились. Но любые мастера в какой-то момент все равно заводятся и на классе играют. А здесь не хватает чего-то», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».



Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 8 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.

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