Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему выбирал «Барселону» в видеоиграх

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор раскрыл причину, почему выбирал в видеоиграх «Барселону».



«Выбирал, когда там играл Неймар. Делал это из-за него.



Но я всегда был с «Реалом» и выбирал его тоже. Команду с Криштиану Роналду, Бэйлом и Бензема», — сказал Винисиус в интервью для YouTube-канала Desimpedidos.



Бразильский нападающий перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 45 млн. У форварда действующий контракт со «сливочными» до 2025 года. 20-летний нападающий в сезоне-2020/2021 провёл девять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Дебютировал за взрослую сборную Бразилии в 2019 году в товарищеском матче с Перу (0:1). Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 50 млн.

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