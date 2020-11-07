Григорий Иванов: «Спартак» — такая же команда, как и все. «Уралу» не важно, с кем играть

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак».



«Понимаю, вам интересен «Спартак». Но мне в первую очередь интересен футбольный клуб «Урал», а не «Спартак». Мы готовимся к матчу со «Спартаком», это такая же команда, как и все. Да, один из лидеров нашего чемпионата, любимая команда многих. Но нам не важно, с кем играть. За победу в матче с любым клубом дается три очка. «Спартак» — не исключение. Будем бороться за три очка. Думаю, и «Спартак» сделает всё, чтобы их заработать», — цитируют Иванова «Известия».



Встреча «Урал» — «Спартак» состоится 7 ноября в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 мск. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 13 матчах красно-белые набрали 27 очков. «Урал» (14) — на 11-м месте.