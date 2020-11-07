Луис Суарес: буду защищать футболку «Атлетико» до самой смерти
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился впечатлениями от первых месяцев в составе новой команды, а также рассказал, что не будет праздновать гол в ворота «Барселоны».
«Мне здесь очень хорошо. Сначала казалось, что переезд сулит сложности в плане семьи — поиск школы, дома. Но клуб оказал мне большую помощь, это очень облегчило жизнь. Мне здесь комфортно, все нравится в «Атлетико».
Буду ли праздновать гол в ворота «Барселоны»? Не буду из уважения к бывшим партнёрам и клубу, который мне многое дал. Безусловно, это будет особенное событие — сыграть против многих друзей. Но я собираюсь защищать футболку «Атлетико» до самой смерти, как защищал цвета всех команд, в которых играл», — цитирует Суареса AS.
Кавани и Суарес — в заявке сборной Уругвая на матчи отбора ЧМ-2022 с Колумбией и Бразилией
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