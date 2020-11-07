«Зенит» может приобрести хавбека «Атлетико» Эрреру в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, будущее 30-летнего хавбека оказалось под угрозой после перехода Джеффри Кондогбиа в «Атлетико». За ситуацией следит «Порту», где Эррера выступал с 2013 по 2019 год. Отмечается, что Эррера по-прежнему может перейти в «Зенит», который является более выгодным вариантом для игрока с финансовой точки зрения. «Атлетико» готов отпустить Эрреру, если клуб предложит € 5–8 млн.



Эррера перешёл в «Атлетико» в 2019 году на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 полузащитник провёл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.



«Зенит» набрал 27 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» сделал официальное предложение о покупке хавбека «Атлетико» Эрреры