Анчелотти — Сульшеру: когда дела идут плохо, ответственность несёт только тренер

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о сопернике.



«Не существует правильного момента, чтобы играть с „Манчестер Юнайтед“, потому что это сильная команда, обладающая опытом и качественными футболистами. Да, они действительно выступают не очень ровно на старте сезона, но правда в том, что в некоторых матчах они выглядели очень хорошо.



Испытываю симпатию ко всем тренерам. Это тяжёлая работа. У меня больше опыта, чем у Сульшера. Могу сказать, когда дела идут плохо, есть только один человек, который несёт за это ответственность, — тренер. В этом нет никаких сомнений. Каждый тренер находится под давлением, но это давление — привилегия», — приводит слова Анчелотти Goal.com.

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