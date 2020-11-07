Анчелотти — Сульшеру: когда дела идут плохо, ответственность несёт только тренер

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о сопернике.
«Не существует правильного момента, чтобы играть с „Манчестер Юнайтед“, потому что это сильная команда, обладающая опытом и качественными футболистами. Да, они действительно выступают не очень ровно на старте сезона, но правда в том, что в некоторых матчах они выглядели очень хорошо.
Испытываю симпатию ко всем тренерам. Это тяжёлая работа. У меня больше опыта, чем у Сульшера. Могу сказать, когда дела идут плохо, есть только один человек, который несёт за это ответственность, — тренер. В этом нет никаких сомнений. Каждый тренер находится под давлением, но это давление — привилегия», — приводит слова Анчелотти Goal.com.
- 7 ноября 2020
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:01
-
11:55
-
11:52
-
11:17
-
11:17
-
11:00
-
10:38
-
10:28
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:00
-
08:25
-
08:07
-
07:52
-
07:38
-
07:09
-
06:55
-
06:32
-
06:15
-
05:55
-
05:39
-
05:01
-
04:04
-
03:46
-
02:44
-
01:45