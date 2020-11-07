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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 7 нобяря, состоится матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный судья — Эндрю Мэдли.

«Эвертон» набрал 13 очков в 7 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (7) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в 8 встречах набравший 16 очков. Напомним, действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».

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