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«Урал» — «Спартак»: Кокорин — в запасе гостей на матч РПЛ

«Урал» — «Спартак»: Кокорин — в запасе гостей на матч РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Спартак».

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Алексеев, Бавин, Евсеев, Подберёзкин, Ефремов, Магомадов, Мишкич, Гусейнов, Караев, Татаринов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Кокорин.

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