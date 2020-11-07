«Урал» — «Спартак»: Кокорин — в запасе гостей на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Спартак».
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Алексеев, Бавин, Евсеев, Подберёзкин, Ефремов, Магомадов, Мишкич, Гусейнов, Караев, Татаринов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Кокорин.
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