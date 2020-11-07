«Оренбург» вышел на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Томь»
В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Во втором тайме, на 68-й минуте, единственный гол забил нападающий «Оренбурга» Андрей Козлов. Таким образом, «Томь» продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 6 матчей.
«Оренбург» набрал 43 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (11) — на последнем, 22 месте. В тройку лидеров входят «Нижний Новгород» (42) и «Торпедо» (40). В следующем туре первенства России «Оренбург» примет омский «Иртыш», а «Томь» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем». Обе встречи состоятся 11 ноября.
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