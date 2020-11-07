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«Оренбург» вышел на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Томь»

«Оренбург» вышел на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Томь»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Во втором тайме, на 68-й минуте, единственный гол забил нападающий «Оренбурга» Андрей Козлов. Таким образом, «Томь» продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 6 матчей.

«Оренбург» набрал 43 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (11) — на последнем, 22 месте. В тройку лидеров входят «Нижний Новгород» (42) и «Торпедо» (40). В следующем туре первенства России «Оренбург» примет омский «Иртыш», а «Томь» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем». Обе встречи состоятся 11 ноября.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
07 ноября 2020, суббота. 11:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Козлов – 68'
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