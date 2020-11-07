Каземиро и Эден Азар заразились коронавирусом

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро и нападающий Эден Азар получили положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба «сливочных». Они были изолированы от остальных представителей команды и переведены на карантин.
В восьмом туре испанской Примеры Азар забил первый гол за 392 дня. В прошлом сезоне на счету нападающего было 22 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал семь результативных передач.
Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. Полузащитник перешёл из «Сан-Паулу» за € 6 млн. В сезоне-2020/2021 в 10 матчах забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
В семи матчах испанской Примеры «Реал» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшем матче «сливочные» встретятся с «Валенсией».
- 7 ноября 2020
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