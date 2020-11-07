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Гнабри: Венгер мог бы добиться успеха на посту главного тренера «Баварии»

Гнабри: Венгер мог бы добиться успеха на посту главного тренера «Баварии»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри выразил мнение, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер мог бы преуспеть на посту наставника мюнхенской команды.

«Конечно, Венгер мог бы добиться успеха на посту главного тренера „Баварии“. Он доказал, что является фантастическим тренером, когда работал в „Арсенале“. Между Венгером и Фликом существует разница, но они оба находятся на невероятно высоком уровне», — приводит слова Гнабри Goal.com.

Гнабри выступал за основную команду «Арсенала» с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в бременский «Вердер». За «Баварию» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в 5 матчах Бундеслиги забил 4 мяча. Венгер занимал пост главного тренера «Арсенала» с 1996 по 2018 год.

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