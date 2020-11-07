Андреа Романьоли впервые сыграет за «Спартак-2»

7 ноября состоится матч 20-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» — «Нижний Новгород». В состав красно-белых впервые попал итальянский вратарь Андреа Романьоли, более года не выходивший на поле.



22-летний игрок — воспитанник «Ромы». Не сыграли ни одного матча за основную команду «волков». 1 июля 2019 года перешёл в «Спартак-2» за € 3 млн. Действующий контракт Романьоли с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 25 тыс.



В сезоне-2020/2021 «Нижний Новгород» в 19 турах набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак-2» (30) – на 9-м месте. Красно-белые не могут выиграть на протяжении шести матчей — две ничьи и четыре проигрыша.

«Спартак-2» упустил победу в матче с «Факелом», доигрывая встречу вдевятером