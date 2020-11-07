Тедеско объяснил отсутствие Кутепова в стартовом составе красно-белых на матч с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему Илья Кутепов не попал в стартовый составы московской команды на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«На это всегда один ответ. У нас 25 человек в команде. Состав определяется по результатам недельных тренировок», — приводит слова Тедеско сайт телеканала «Матч ТВ».

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Спартак».

Московский «Спартак» набрал 27 очков в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (14) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входит «Зенит» (27).