Евсеев: Черчесов вызвал Заболотного заслуженно. Антон интереснее габаритных форвардов РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от игры нападающего «Сочи» Антона Заболотного.
«Меня часто просят прокомментировать игру «Уфы». Не считаю этичным это делать. У команды новый тренер, корректно, чтобы комментарии об игре, результатах, тактике и задачах «Уфы» давал он.
Про другие команды и игроков говорить могу. После вчерашнего матча хочу сказать о Заболотном, тем более его возвращение в сборную активно обсуждается. Заболотный сейчас в хорошей форме. Показывает тот уровень, который позволяет команде набирать очки, а ему — забивать голы. Он активен, играет с первой до последней минуты. Да, может быть, звёзд с неба не хватает, но, если сравнивать его с другими габаритными форвардами РПЛ, сейчас выглядит интереснее.
Соболев травмирован, Комличенко не показывает той игры, которой от него хотят. Остаётся только Дзюба. Считаю, Черчесов вызвал Заболотного заслуженно», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 7 ноября 2020
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