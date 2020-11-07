Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Евсеев: Черчесов вызвал Заболотного заслуженно. Антон интереснее габаритных форвардов РПЛ

Евсеев: Черчесов вызвал Заболотного заслуженно. Антон интереснее габаритных форвардов РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от игры нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

«Меня часто просят прокомментировать игру «Уфы». Не считаю этичным это делать. У команды новый тренер, корректно, чтобы комментарии об игре, результатах, тактике и задачах «Уфы» давал он.

Про другие команды и игроков говорить могу. После вчерашнего матча хочу сказать о Заболотном, тем более его возвращение в сборную активно обсуждается. Заболотный сейчас в хорошей форме. Показывает тот уровень, который позволяет команде набирать очки, а ему — забивать голы. Он активен, играет с первой до последней минуты. Да, может быть, звёзд с неба не хватает, но, если сравнивать его с другими габаритными форвардами РПЛ, сейчас выглядит интереснее.

Соболев травмирован, Комличенко не показывает той игры, которой от него хотят. Остаётся только Дзюба. Считаю, Черчесов вызвал Заболотного заслуженно», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Ловчев: Заболотный — это временное. Сегодня гол, а дальше полсезона не будет забивать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020