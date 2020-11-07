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Специалист по сну: Криштиану Роналду спит 5–6 раз в день по 90 минут

Специалист по сну: Криштиану Роналду спит 5–6 раз в день по 90 минут
Футбол / Италия 0

Специалист по сну Ник Литтлхейлз, который работает с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал о режиме сна португальского форварда.

«Роналду спит 5–6 раз в день по 90 минут. Но это не сон пожилых людей, которые постоянно смотрят телевизор. Это способ меньше спать, который улучшает восстановление игрока после матчей. Причем до появления искусственного освещения люди спали недолго. У футболистов есть личная жизнь. У них очень напряженный график. Многие спортсмены, с кем работаю, страдают бессонницей, испытывают беспокойство, стресс и всё то, что в конечном итоге является частью мира спорта», — цитирует Литтлхейлза Record.

35-летний Роналду в 3 матчах Серии А забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.

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