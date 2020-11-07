Арбитр Федотов: второй гол «Урала» в ворота «Спартака» забит не по правилам

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод со вторым голом «Урала» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2, идёт 82-я минута).

«Второй гол «Урала» в ворота «Спартака» забит не по правилам – до этого был фол. При этом VAR имел право вмешаться – это одна фаза атаки. Игрок «Урала» хватал руками Джордана, придержал его – это точно нарушение, ведь в мяч он не играл и применял руки. Важно, что Джордан контролировал мяч, а игрок хозяев в мяч сыграть даже не пытался. А если здесь ставить вопрос о планке единоборств от Кукуяна, то и на Мозесе пенальти назначать не следовало. VAR должен был увидеть этот момент и отменить гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.