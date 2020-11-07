Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» упустил победу над «Уралом» и вышел на второе место в РПЛ, Соболев сделал дубль

«Спартак» упустил победу над «Уралом» и вышел на второе место в РПЛ, Соболев сделал дубль
Футбол / РПЛ 0

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Спартак», матч завершился со счётом 2:2. Команды вышли на поле стадиона «Екатеринбург Арена» в 14:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На 6-й минуте матча красно-белым удалась быстрая атака – Айртон прострелил на дальнюю штангу, а Александр Соболев открыл счёт. На 11-й минуте «Урал» получил право на угловой удар. Отман Эль-Кабир выполнил навес, который завершил точным ударом головой Павел Погребняк, сравнявший счёт. Под занавес первого тайма «Спартак» получил право на 11-метровый удар. К мячу подошёл Соболев, который уверенно реализовал пенальти и оформил дубль. На 60-й минуте сольный проход удался Рафалу Аугустыняку, который сравнял счёт. Главный арбитр показал жёлтые карточки Виктору Мозесу, Айртону, Самуэлю Жиго («Спартак»), Отману Эль-Кабиру, Николаю Золотову и Владимиру Рыкову («Урал»).

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
07 ноября 2020, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 6'   1:1 Погребняк – 11'   1:2 Соболев – 45+1' (пен)   2:2 Аугустыняк – 60'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020