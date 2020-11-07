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«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» в выездном матче ФНЛ

«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» в выездном матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский. Во втором тайме, на 72-й минуте, нападающий Тимур Сулейманов упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты хавбек «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте встречи защитник Кирилл Гоцук забил четвёртый гол нижегородской команды.

«Нижний Новгород» набрал 45 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (30) — на 9-м месте.

В других матчах тура «Иртыш» и «Чайка» сыграли вничью (2:2), а московский «Велес» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
07 ноября 2020, суббота. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
0 : 4
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 14'   0:2 Сулейманов – 72'   0:3 Горбунов – 75'   0:4 Гоцук – 87'
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