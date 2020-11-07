«Нижний Новгород» разгромил «Спартак-2» в выездном матче ФНЛ

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский. Во втором тайме, на 72-й минуте, нападающий Тимур Сулейманов упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты хавбек «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте встречи защитник Кирилл Гоцук забил четвёртый гол нижегородской команды.
«Нижний Новгород» набрал 45 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (30) — на 9-м месте.
В других матчах тура «Иртыш» и «Чайка» сыграли вничью (2:2), а московский «Велес» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:1.
- 7 ноября 2020
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