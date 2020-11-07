«Тамбов» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Тамбов» — «Ахмат». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Ахмат».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).



Грозненский «Ахмат» набрал 20 очков в 13 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (28) и «Зенит» (27).