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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш делает дубль и выводит гостей вперёд

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш делает дубль и выводит гостей вперёд
Футбол / Англия 0

В данный момент проходит первый тайм в матче 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «ирисок» «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

На 32-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш сделал дубль и вывел команду Уле-Гуннара Сульшера вперёд. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отпасовал на левый фланг атаки, где находился 26-летний португалец, который, пытаясь совершить навес, закрутил мяч в ворота Джордана Пикфорда.

Команды уже превысили результативность последней встречи в 28-м туре АПЛ-2019/2020. Матч состоялся 1 марта 2020 года в Ливерпуле и закончился со счётом 1:1.

«Ириски» набрали 13 очков и занимают промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы (7) — на 15-м месте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш ударом головой сравнивает счёт
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