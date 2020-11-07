«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш делает дубль и выводит гостей вперёд

В данный момент проходит первый тайм в матче 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «ирисок» «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



На 32-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш сделал дубль и вывел команду Уле-Гуннара Сульшера вперёд. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отпасовал на левый фланг атаки, где находился 26-летний португалец, который, пытаясь совершить навес, закрутил мяч в ворота Джордана Пикфорда.

Команды уже превысили результативность последней встречи в 28-м туре АПЛ-2019/2020. Матч состоялся 1 марта 2020 года в Ливерпуле и закончился со счётом 1:1.



«Ириски» набрали 13 очков и занимают промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы (7) — на 15-м месте.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.